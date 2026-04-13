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13.04.2026 23:00:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,8% auf 23.924 Pkt - SAP gesucht
DOW JONES--In einem ruhigen Nachbörsenhandel zum Wochenauftakt sind SAP gefragt. Die SAP-Aktie gewinnt auf Tradegate 1,3 Prozent und profitiert von der allgemeinen Stärke der US-Technologiewerte am Abend.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.924 23.742 +0,8%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cbr
(END) Dow Jones Newswires
April 13, 2026 17:00 ET (21:00 GMT)
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