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19.03.2026 21:27:40

NACHBÖRSE/XDAX +0,8% auf 23.022 Pkt - Mit US-Erholung nach oben

DOW JONES--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & schwarz am Donnerstag. Der Markt sei mit der Erholung an der Wall Street nach oben gelaufen. Die Umsätze seien dabei "sehr, sehr hoch" gewesen, so der Teilnehmer. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die Aktie der Deutschen Post reagierte nicht auf die Zahlen von Fedex. Der US-Konzern hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, da der Umsatz und die Paketrenditen im dritten Geschäftsquartal gestiegen sind.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.022 22.840 +0,8%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 16:28 ET (20:28 GMT)

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Im Gespräch geht es unter anderem um:
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Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’059.28 19.64 B2QS1U
Short 13’323.27 13.88 B8RSFU
Short 13’843.46 8.86 SXEBNU
SMI-Kurs: 12’459.54 19.03.2026 17:31:46
Long 12’004.31 19.95 BHZSRU
Long 11’726.17 13.88 SHXB4U
Long 11’217.81 8.99 BQZSCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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