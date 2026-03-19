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19.03.2026 21:27:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,8% auf 23.022 Pkt - Mit US-Erholung nach oben
DOW JONES--Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & schwarz am Donnerstag. Der Markt sei mit der Erholung an der Wall Street nach oben gelaufen. Die Umsätze seien dabei "sehr, sehr hoch" gewesen, so der Teilnehmer. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Die Aktie der Deutschen Post reagierte nicht auf die Zahlen von Fedex. Der US-Konzern hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, da der Umsatz und die Paketrenditen im dritten Geschäftsquartal gestiegen sind.
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XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
23.022 22.840 +0,8%
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*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
March 19, 2026 16:28 ET (20:28 GMT)
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