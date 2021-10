NACHBÖRSE/XDAX +0,6% auf 15.061 Pkt - Varta gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörsliche Handel steigerten sich Varta um 3 Prozent. Das Unternehmen will in den Bau von grossen Lithium-Ionen-Zellen des Typs "V4Drive" für Elektroautos einsteigen. Adler Group bauten ihre zweistelligen Tagesverluste noch aus und verloren weitere 4,5 Prozent. Das Unternehmen war Gegenstand eines Berichtes des Shortsellers Viceroy Research. In den Bilanzen seien Immobilienwerte zu hoch angesetzt. Adler wies dies zurück. Adler Real Estate verbilligten sich sogar um 8 Prozent.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.061 14.973 +0,6%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

