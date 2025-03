NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 22.282 Pkt - Leichte Erholung

DOW JONES--Leicht aufwärts ging es mit den Kursen im nachbörslichen Handel am Montag. Grund war die moderate Erholung an der Wall Street nach dem Ausverkauf am Freitag. Allerdings warteten die Anleger gespannt auf die Zölle von US-Präsident Donald Trump , die am Mittwoch bekannt gegeben werden sollen. Die Umsätze seien daher zurückhaltend gewesen, so ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

22.282 22.163 +0,5%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 31, 2025 16:33 ET (20:33 GMT)