NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 13.551 Pkt - Covestro unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--In einem lebhaften Handel wurde die Covestro-Aktie nach einer Gewinnwarnung abverkauft. Die Titel verloren 5 Prozent, nachdem sie in der Spitze bis zu 7,5 Prozent abgegeben hatten. "Das ist ziemlich übel", meinte ein Händler zu der Gewinnwarnung; er geht von Verlusten am Montag von 7 bis 8 Prozent in der Aktie aus.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.551 13.484 +0,5%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 29, 2022