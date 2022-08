NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 13.629 Pkt - Bayer leicht erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einen Händler von Lang & Schwarz haben sich am Freitagabend im Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss nur Bayer auffällig gezeigt. "Hier gab es durchaus etwas Umsatz", sagte der Marktteilnehmer, die Titel wurden am Abend nachrichtenlos 1 Prozent fester gestellt. Im Xetra-Handel war der Kurs nach durchwachsenen Geschäftszahlen des Vortages 7 Prozent abgestürzt, was Händler mit den Glyphosat-Risiken in den USA erklärten.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.629 13.574 +0,4%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

