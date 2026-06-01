|
01.06.2026 22:18:39
NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 25.084 Pkt - Keine auffällige Aktien
DOW JONES--Die Rekordstände der US-Börsen haben dem deutschen Aktienmarkt am Montagabend nach Xetra-Schluss etwas auf die Sprünge geholfen. Laut einem Händler von Lang & Schwarz zeigte sich dabei aber keine Einzelaktie auffällig - es habe auch keine handelbare Nachrichten gegeben.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.084 25.003 +0,3%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
June 01, 2026 16:18 ET (20:18 GMT)
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerIran pausiert offenbar Gespräche: SMI und DAX schliessen tiefer -- US-Börsen legen zu -- Asiens Börsen letztlich uneins - KI-Euphorie treibt KOSPI auf Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street ging es nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.