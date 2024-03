NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 17.984 Pkt - Ruhiger Wochenausklang

GO

Dividendenaktien | BX Swiss TV

Dividenden- Aristokraten oder Dividenden- Könige – welche Unternehmen haben das erreicht?

Und was heisst es eigentlich eine Aristokrat oder Dividendenkönig zu sein – wann erreicht ein Unternehmen diesen Status?

Im heutigen Interview mit Tim Schäfer schauen wir uns genau diese Aktien an. Welche Unternehmen verdienen es diesen Title zu tragen?

Tim Schäfer @TimSchaeferMedia ) diskutiert mit David Kunz (COO der BX Swiss) ausserdem, wann Aktien spannend für ihn sind in Bezug auf Geld- oder Sachdividende. Und ….. es bleibt spannend bis zum Schluss …. – was macht Tim mit den Cash-Dividenden – Reinvestieren oder anderweitig anlegen?

Dividendentitel – welche Aktien sind interessant?