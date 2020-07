NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 12.858 Pkt - Dt. Börse nach Zahlen mit Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat sich die Aktie der Deutschen Börse am Mittwoch im nachbörslichen Handel gezeigt. Nach dem starken Jahresauftakt ist es bei dem Börsenbetreiber im zweiten Quartal ruhiger zugegangen. Die wichtige Sparte Eurex ist gegenüber dem Vorjahr nur langsam gewachsen und bei Clearstream fiel das Wachstum sogar negativ aus. Das Gewinnziel wurde bestätigt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,0 Prozent niedriger gestellt.

Die Zalando-Aktie wurde 2,6 Prozent tiefer getaxt. Das Unternehmen bietet zwei Wandelanleihen an und strebt einen Bruttoemissionserlös von insgesamt 1,0 Milliarde Euro an. Diesen will der Online-Modemarktplatz für Wachstum, strategische Chancen und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

12.858 12.822 +0,3%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 29, 2020 16:34 ET (20:34 GMT)