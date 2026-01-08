MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
08.01.2026 22:34:40
NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 25.188 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse leicht zugelegt. Vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag herrschte jedoch Zurückhaltung.
Unternehmensnachrichten waren erneut dünn gesät. MTU zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der Triebwerksspezialist eine Wandelschuldverschreibung im Volumen von 600 Millionen Euro begeben will.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.15 Uhr 17.30 Uhr
25.188 25.127 +0,2%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 08, 2026 16:35 ET (21:35 GMT)
