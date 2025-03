NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 23.037 Punkte

DOW JONES--Die Tui-Aktie hat am Freitag nachbörslich einen Tick stärker als der breite Markt zugelegt. Um 0,7 Prozent ging es nach oben, nachdem am Abend bekannt geworden war, dass S&P Global Ratings das Tui-Rating auf BB- von B+ erhöht hat. S&P verwies zur Begründung auf die gute operative Entwicklung und den nun positiven Cashflow.

In der Breite legte der Markt - gemessen am XDAX - um 0,2 Prozent zu, nachdem es an den US-Börsen nach dem Xetra-Handelsende noch etwas weiter nach oben gegangen war.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.036,68 22.986,82 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 14, 2025 16:25 ET (20:25 GMT)