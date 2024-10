NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 19.097 Pkt - Conti gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Als einzig auffällige Aktie im nachbörslichen Handel mit deutschen Werten hat ein Händler von Lang & Schwarz am Dienstagabend Continental zu nennen gewusst. Der Titel wurde 1,5 Prozent fester gegenüber Xetra-Schluss gehandelt. Der Automobilzulierer hatte sich positiv zum dritten Quartal geäussert. Denn in dieser Periode dürfte ein Grossteil der positiven Effekte aus noch offenen Preisverhandlungen erzielt werden. Das Unternehmen sprach bei Automotive von "kontinuierlichen Fortschritten". Wie Conti weiter mitteilte, dürfte die Profitabilität bei Automotive im dritten Quartal über der des zweiten Quartals liegen, trotz geringerer Umsätze. "Gerade dieser Margenausblick kam gut an", sagte der Händler.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

19.097 19.066 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

