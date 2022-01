NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 15.160 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit erneut positiven Vorgaben der Wall Street haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Dienstag noch etwas zugelegt. Allerdings war die Erholung der US-Börsen von ihren Tagestiefs weit weniger spektakulär als am Montag, und der Dreh ins Plus blieb aus. Nachrichten zu Einzelwerten waren erneut Mangelware. Bastei Lübbe kamen nach dem kräftigen Kursplus des regulären Handels am Abend etwas zurück und wurden bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent niedriger gestellt. Eine Personalie hatte keinen Einfluss auf den Kurs: Am Abend hatte das Verlagshaus mitgeteilt, dass Soheil Dastyari zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt wird.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.160 15.124 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2022 16:32 ET (21:32 GMT)