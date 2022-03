NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 14.505 Pkt - Dt. Euroshop nach Zahlen gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aktie der Deutsche Euroshop ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag nach oben. Der Shoppingcenter-Investor hat 2021 trotz längerer Lockdownphasen als im Vorjahr sowie eines leicht negativen Bewertungsergebnisses wieder einen Konzerngewinn erzielt. Zudem kündigte das im SDAX notierte Unternehmen an, wieder zu einer "nachhaltigen Dividendenpolitik" zurückkehren zu wollen. Der Dividendenvorschlag soll am 26. April mit Vorlage des Geschäftsberichts unterbreitet werden. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent höher getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

21.15 Uhr 17.30 Uhr

14.505 14.473 +0,2%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 22, 2022 16:19 ET (20:19 GMT)