NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 14.295 Pkt - Sartorius etwas fester

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den deutlichen Verlusten der Vortage war am Donnerstag an den US-Börsen eine Erholung zu beobachten. Der heimische Aktienmarkt rutschte am Donnerstag ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt schloss im Plus. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag verschiedene Vorzeichen zu sehen.