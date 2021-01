NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 13.951 Pkt - Qiagen volatil

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Händlerin von Lang & Schwarz hat am Mittwochabend keine deutsche Aktie nennen können, die sich nach Xetra-Schluss auffällig verhalten hat. Bei Qiagen habe es zunächst etwas Kaufinteresse gegeben, zuletzt wurden die Titel aber unverändert gestellt. Das Biopharma-Unternehmen hatte einen erneuten Versuch für eine Notfallzulassung seines Corona-Tests in den USA gestartet. "Doch dann haben Anleger gelesen, dass die Entscheidung keinen Einfluss auf den Ausblick für 2021 haben wird", so die Marktakteurin. Das könne ein Grund sein, warum die zwischenzeitlichen Aufschläge nicht gehalten wurden.

Dass SLM Solutions einen neuen Vorstandsvorsitzenden erhält und bei dieser Gelegenheit die Prognose bestätigt hat, interessierte Anleger offenbar nicht. Der Titel sei praktisch nicht gehandelt worden

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.951 13.921 +0,2%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

