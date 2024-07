NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 18.309 Punkte - Deutz fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutz haben am Montag nachbörslich bei Lang & Schwarz um rund 2 Prozent zugelegt. Der Motorenbauer hatte am frühen Abend mitgeteilt, das Geschäft in Indien auszubauen durch eine Kooperation mit dem indischen Landtechnikkonzern Tafe Motors and Tractors.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

18.308,98 18.290,66 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

July 01, 2024 16:26 ET (20:26 GMT)