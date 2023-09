NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.680 Pkt - Talanx mit Kapitalerhöhung unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Abschlag hat sich die Talanx-Aktie am Dienstag im nachbörslichen Handel gezeigt. Das Unternehmen will sich über die Ausgabe von Aktien frische Mittel sichern und darüber auch den Streubesitz der Aktien erhöhen. Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro haben, wie der Konzern mitteilte. Die Geschäftsprognose für das laufende Jahr sowie die mittelfristigen Ziele wurden bekräftigt, auch auf Basis der künftig erhöhten Eigenkapitalbasis. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 5,0 Prozent niedriger getaxt.

Die Commerzbank-Titel zeigten sich wenig verändert. Finanzvorständin Bettina Orlopp ist sehr zuversichtlich für die Entwicklung der Zinserträge im laufenden Jahr. "2023 war aussergewöhnlich und auch das dritte Quartal scheint positive Überraschungen zu liefern", sagte sie bei einer Finanzkonferenz der Bank of America. Sie sehe beim Zinsertrag im laufenden Jahr die Analystenprognose von 8 Milliarden Euro mittlerweile als "gute Schätzung" an. Bei der Berichterstattung zum zweiten Quartal im August hatte die Commerzbank noch 7,8 Milliarden in Aussicht gestellt.

Die Gigaset-Aktie knickte im nachbörslichen Geschäft in Frankfurt um 63,7 Prozent auf 0,12 Euro ein. Wie der Hersteller von Telefonen mitteilte, hat er einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Unternehmen verwies auf einen unerwartet deutlichen Umsatzrückgang und eine deutlich unter den Planungen liegende Geschäftsentwicklung. Der Betrieb laufe unterdessen ohne Unterbrechung weiter.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.680 15.664 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2023 16:27 ET (20:27 GMT)