NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.645 Pkt - LEG schwach

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt schloss am Mittwoch tiefer, während der deutsche Aktienmarkt nach einem schwachen Start gegen Mittag ins Plus drehte und den Handelstag auf grünem Terrain beendete. Die US-Märkte fanden keine gemeinsame Richtung. Die asiatischen Börsen befanden sich nach dem Powell-Zinssignal mehrheitlich im Verkaufsmodus - die Tokioter Börse schloss aber im Plus.