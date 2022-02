NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.627 Pkt - Dt. Telekom mit Gewinnen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Deutschen Telekom standen im nachbörslichen Handel am Mittwoch im Fokus. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent höher getaxt. Ein Händler verwies auf die Zahlen von T-Mobile US. Das Unternehmen verzeichnete beim Gewinn je Aktie im vierten Quartal einen Rückgang auf 34 US-Cent, nach 60 Cent im Vorjahr, übertraf damit jedoch die Schätzung der Analysten von 13 Cent. Der Umsatz lag allerdings leicht unter der Konsensschätzung. Dagegen erhöhte sich die Zahl der Neukunden um 1,8 Millionen, während hier nur eine Zunahme um 1,7 Millionen erwartet worden war. Die Aktie von T-Mobile US legte im nachbörslichen US-Handel um gut 7 Prozent zu.

Dagegen wurde die Aktie von Siemens Energy wenig verändert getaxt. Wie Siemens Gamesa mitteilte, ist Jochen Eickholt, Mitglied des Vorstands der Muttergesellschaft Siemens Energy, zum CEO ernannt worden. Er soll am 1. März die Leitung von Siemens Gamesa übernehmen und Andreas Nauen ablösen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.627 15.614 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 02, 2022 16:39 ET (21:39 GMT)