NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 14.448 Pkt - Rheinmetall gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Händler von Lang & Schwarz hat am Donnerstagabend mit Blick auf den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien von einen "toten" Geschäft berichtet. Die Umsätze seien mau ausgefallen, was auch die Titel betraf, zu denen es nach Börsenschluss Nachrichten gegeben hatte. Das galt aber nicht für Rheinmetall, die 1,0 Prozent fester getaxt wurden. "Die Panzerthematik stützt", sagte der Marktteilnehmer. Nach Frankreichs wollen nun auch Deutschland und die USA Schützenpanzer an die Ukraine liefern. Deutschland liefert den Schützenpanzer Marder.

Dass Mercedes-Benz ein weltweites eigenes Schnellladenetz für elektrische Fahrzeuge aufbauen will, liess Anleger relativ kalt. Die Titel wurden 0,1 Prozent leichter gestellt. Dermapharm stiegen sogar um 0,5 Prozent - obwohl der Arzneimittelhersteller im vergangenen Jahr nur das untere Ende seiner Prognosespanne erreicht hat. Qiagen meldete eine exklusive strategische Partnerschaft mit dem US-Unternehmen Helix, die Papiere wurden 0,6 Prozent fester gestellt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

14.448 14.436 +0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

January 05, 2023 16:43 ET (21:43 GMT)