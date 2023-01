NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 14.196 Pkt - Keine auffälligen Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt begrüsste das neue Börsenjahr mit Gewinnen. Beim DAX ging es unterdessen ebenfalls ins Plus. Die US-Börsen konnten ihre Anfangsgewinne nicht verteidigen und schlossen mit Verlusten. Die Börsen in China zeigten sich am ersten Handelstag 2023 mit Zuschlägen.