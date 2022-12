NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 14.000 Pkt - Teamviewer mit Kurssprung

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben sich die Aktienkurse stabilisiert, nachdem sie im regulären Geschäft eine Talfahrt erlebt hatten, befeuert von falkenhaften Aussagen der Fed und der EZB.

Teamviewer sprangen um fast 10 Prozent. Das Unternehmen hat sich mit Manchester United auf einen Ausstieg aus der Partnerschaft mit dem Fussballclub verständigt. Das wird nach Angaben von Teamviewer einen "deutlich positiven Effekt auf die Profitabilität" des Unternehmens haben.

Volkswagen (VW) zeigten sich am Abend geringfügig erholt. VW-Konzernchef Oliver Blume will Porsche dauerhaft in Personalunion führen.

Hella legten um 0,6 Prozent zu, nachdem der Autozulieferer die Zahlung einer Sonderdividende angekündigt hatte.

14.000 13.986 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

