NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 11.079 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer im regulären Geschäft haben sich die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Donnerstag stabilisiert. Wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt war die Nachrichtenlage allerdings dünn. Lufthansa profitierten am Abend noch etwas von der Einigung der Fluggesellschaft mit der Bundesregierung auf ein Rettungspaket. Die Titel wurden 0,9 Prozent höher getaxt, nachdem sie im Xetra-Handel mit einem Plus von 2,7 Prozent den DAX angeführt hatten.

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

11.079 11.066 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 21, 2020 16:35 ET (20:35 GMT)