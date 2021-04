NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 15.203 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--"Der Markt steht auf der Stelle", fasste ein Händler das nachbörsliche Geschehen am Donnerstag zusammen. Die Kurse bewegten sich kaum.

Unter den Nebenwerten zeigten sich 7C Solarparken unbeeindruckt von den Geschäftszahlen, die das Unternehmen am frühen Abend vorgelegt hatte. Der Betreiber von Photovoltaikanlagen erzielte nach eigenen Angaben ein rekordhohes EBITDA und übertraf dabei die eigenen Prognose. Die Dividende soll jedoch mit 0,11 Euro auf Vorjahresniveau verharren. Auch der Ausblick las sich eher verhalten.

Cliq Digital sprangen nachrichtenlos am Abend zeitweise bis auf 41 Euro - ein Plus von fast 7 Prozent zum Schlusskurs des Xetra-Handels, in dem sie ebenfalls schon kräftig zugelegt hatten. Gegen Ende des nachbörslichen Handels gaben die Titel ihre Gewinne jedoch fast vollständig ab und nortierten nur noch ein knappes Prozent höher.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.203 15.203 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

