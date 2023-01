NACHBÖRSE/XDAX +0,0% auf 15.185 Pkt - BASF sehr schwach - Conti -1%

FRANKFURT (Dow Jones)--Die BASF-Aktie hat am Dienstag nachbörslich bei Lang & Schwarz um gut 4 Prozent nachgegeben. Am frühen Abend hatte der Chemieriese mitgeteilt, das Jahr 2022 mit einem Milliardenverlust abzuschliessen als Folge nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungen auf die Beteiligung an Wintershall Dea von rund 7,3 Milliarden Euro, davon 5,4 Milliarden im Schlussquartal. Diese resultierten in erster Linie aus der Entkonsolidierung der russischen Explorations- und Produktionsaktivitäten.

Continental reagierten mit einem Minus von rund 1 Prozent auf nachbörslich vorgelegte erste Zahlen für 2022. Der Autozulieferer erreichte zwar die eigene Umsatz- und Margenprognose, blieb aber beim Cashflow deutlich unter der in Aussicht gestellten Bandbreite.

PVA Tepla zeigten sich ein knappes Prozent leichter auf die Nachricht, dass der Aufsichtsrat und der amtierende CEO Manfred Bender dessen Ausscheiden per Ende Juni vereinbart haben.

Südzucker tendierten leicht nach oben, nachdem die DZ Bank am Abend die Aktie auf" Kaufen" von "Halten" erhöht hatte.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

15.185,84 15.187,07 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

