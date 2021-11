NACHBÖRSE/XDAX +0,04% auf 16.036 Pkt - United Internet gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger haben am Donnerstagabend anders als am Vorabend kaum handelbare Schlagzeilen nach Xetra-Schluss entdecken können. Eine Ausnahme lieferte United Internet: Aktionär Ralph Dommermuth plant die mehrheitliche Übernahme des Unternehmens zum Stückpreis von 35 Euro - abhängig von den Finanzierungsbedingungen. Konkret plant der Aktionär im Dezember 2021 ein freiwilliges Erwerbsangebot für 17 Millionen Aktien abzugeben. Sein Anteil stiege dann auf rund 51 Prozent. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel am Abend rund 5 Prozent fester auf 34,12 Euro gestellt - und damit unterhalb des möglichen Gebotspreises.

Morphosys hatte am Abend positive Zwischenergebnisse einer Studie zu "Felzartamab" präsentiert, die das Biopharma-Unternehmen auf der Jahrestagung der American Society of Nephrology vorstellen will. Doch stützte die Schlagzeile den Kurs nicht, dieser wurde ein paar Cent höher als zum Xetra-Schluss gestellt. Auch am Gesamtmarkt tat sich nicht viel.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

16.036 16.030 +0,04%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

