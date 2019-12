NACHBÖRSE (22:15)/XDAX +0,0% auf 13.071 Pkt - Hornbach-Aktien sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Hornbach Baumarkt und Hornbach Holding haben nachbörslich am Dienstag von gut ausgefallenen vorläufigen Drittquartalszahlen profitiert, verbunden mit einem erhöhten Gewinnausblick. Hornbach Baumarkt wurden bei Lang & Schwarz zuletzt in der Mitte bei 20,40 Euro gesehen und Hornbach Holding bei 60,50 Euro. Gegenüber den Xetra-Schlusskursen bedeutete das ein Plus von 5,9 bzw 6,5 Prozent.

2,5 Prozent höher habe man die Aktie von Borussia Dortmund gesehen, hiess es weiter. Hintergrund waren die Zwischenstände von den zeitgleich laufenden Champions-League-Spielen, wonach Borussia Dortmund dank einer Führung auf gutem Weg war, die nächste Runde zu erreichen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

13.071,03 13.070,72 +0,0%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

