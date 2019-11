NACHBÖRSE (22:00)/XDAX unv. bei 13.156 Pkt - Alstria leicht im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus haben sich die Aktien von Alstria Office am Montag im nachbörslichen Handel gezeigt. Das Immobilienunternehmen hat in den ersten neun Monaten 2019 zwar operativ weniger Gewinn gemacht, das Ergebnis unter dem Strich dank höherer Bewertung des Portfolios aber deutlich gesteigert. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 0,2 Prozent höher getaxt.

Dagegen fielen die Gesco-Titel um 3,2 Prozent. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Eintrübung in der Investitionsgüterindustrie sowie der massiven Zurückhaltung bei Investitionen im Automotive-Bereich hat das Unternehmen den Ausblick für das laufende neunmonatige Rumpfgeschäftsjahr gesenkt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.30 Uhr

13.136 13.136 unv.

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

