NACHBÖRSE (22:00)/XDAX -0,1% auf 11.970 Pkt - Tom Tailor gefragt

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien sind Tom Tailor am Dienstagabend gesucht gewesen. Beim angeschlagenen Modehändler stehen Vorstandschef und Finanzvorstand offenbar kurz vor dem Abgang. Wie der Konzern mitteilte, führt der Aufsichtsrat derzeit Gespräche mit CEO Heiko Schäfer und CFO Thomas Dressendörfer "hinsichtlich des vorzeitigen Ausscheidens aus der Gesellschaft". "Dass beide Manager gehen sollen, kam gut an", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die Titel wurden 2,2 Prozent fester gestellt.

Auch gut kam zunächst an, dass bei Wirecard Überlegungen über einen Aktienrückkauf weit fortgeschritten sind, wie Finanzvorstand Alexander von Knoop auf dem Kapitalmarkttag des DAX-Konzerns in New York erklärte. Allerdings wurden die Papiere am späten Abend nach einem zwischenzeitlichen Hoch wieder auf dem Niveau des Xetra-Schlussstandes getaxt.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.00 Uhr 17.35 Uhr

11.964 11.970 -0,1%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 08, 2019 16:40 ET (20:40 GMT)