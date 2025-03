Nach Zollcrash: NVIDIA-Aktie zeigt Erholung - Steht der Weg zurück an die Spitze bevor?

Die Aussicht auf eine moderatere Gangart im Zollstreit mit Mexiko und Kanada dürfte am Mittwoch an der Wall Street die Gemüter kühlen. US-Handelsminister Howard Lutnick avisierte eine schnelle Einigung im Zollstreit mit seinen Nachbarländern und wichtigen Handelspartnern Mexiko und Kanada. Man werde sich wahrscheinlich "in der Mitte" treffen und das Ergebnis wohl schon am Mittwoch bekanntgeben, so der Minister. Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Importe aus beiden Ländern waren jüngst in Kraft getreten.

Erholt zeigen sich im vorbörslichen NASDAQ-Handel NVIDIA-Aktien, die zuletzt um 28 Prozent von ihrem Januar-Rekord zurückgefallen waren. So zeigt sich das Papier hier zeitweise 0,97 Prozent höher bei 117,11 US-Dollar.

In der Marktkapitalisierung waren die NVIDIA-Aktien mit gut 2,8 Billionen US-Dollar auf Platz drei der weltweit wertvollsten Unternehmen hinter Apple und Microsoft gelandet. Nun könnten sie wieder mit Microsoft tauschen. Alle drei gehören zu den "Glorreichen Sieben" neben Alphabet, Amazon, Meta und Tesla.

NEW YORK (awp international)