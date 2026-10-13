Nach Umbau bei Goldbach: Zwei Manager verlassen die TX-Tochter - TX-Aktie steigt

Verkaufschef und Geschäftsleitungsmitglied Raoul Gerber sowie Stefan Wagner, Leiter der bisherigen Sparte Goldbach Audience, verlassen das Unternehmen. Hintergrund ist die Zusammenlegung der beiden Sparten Goldbach Audience und Goldbach Media.

Ab November übernimmt Carsten Kollmus die Funktion des Verkaufschefs, wie Goldbach am Dienstag mitteilte. Alexander Duphorn wird als Chief Portfolio Officer und Thomas Spiegel als Chief Operating Officer tätig sein. Die Gesamtleitung bleibt bei CEO Christoph Marty.

Mit der Neuorganisation bündelt Goldbach die Vermarktung von Fernseh- und Videowerbung. Künftig sollen Kunden klassische Fernsehwerbung, Werbung auf Streamingplattformen und digitale Videos aus einer Hand buchen können. Erste entsprechende Angebote sind ab 2027 vorgesehen.

Bereits Mitte September hatte Goldbach die Zusammenlegung der beiden Sparten angekündigt. Damals stellte das Unternehmen bis zu 35 Kündigungen oder Änderungskündigungen in Aussicht. Die Bereiche Audio- und Aussenwerbung sind von der Neuausrichtung nicht betroffen.

An der SIX notiert die TX Group -Aktie zeitweise 1,36 Prozent höher bei 178,80 Franken.

to/hr

Zürich (awp)