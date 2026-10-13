TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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13.10.2026 11:42:37
Nach Umbau bei Goldbach: Zwei Manager verlassen die TX-Tochter - TX-Aktie steigt
Bei der zur TX Group gehörenden Werbevermarkterin Goldbach kommt es zu einem Wechsel in der Führung.
Ab November übernimmt Carsten Kollmus die Funktion des Verkaufschefs, wie Goldbach am Dienstag mitteilte. Alexander Duphorn wird als Chief Portfolio Officer und Thomas Spiegel als Chief Operating Officer tätig sein. Die Gesamtleitung bleibt bei CEO Christoph Marty.
Mit der Neuorganisation bündelt Goldbach die Vermarktung von Fernseh- und Videowerbung. Künftig sollen Kunden klassische Fernsehwerbung, Werbung auf Streamingplattformen und digitale Videos aus einer Hand buchen können. Erste entsprechende Angebote sind ab 2027 vorgesehen.
Bereits Mitte September hatte Goldbach die Zusammenlegung der beiden Sparten angekündigt. Damals stellte das Unternehmen bis zu 35 Kündigungen oder Änderungskündigungen in Aussicht. Die Bereiche Audio- und Aussenwerbung sind von der Neuausrichtung nicht betroffen.An der SIX notiert die TX Group-Aktie zeitweise 1,36 Prozent höher bei 178,80 Franken.
to/hr
Zürich (awp)
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