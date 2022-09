Nach negativem Analystenkommentar: Idorsia-Aktien verlieren

Ein negativer Analystenkommentar von Morgan Stanley sorgt für kräftige Kursverluste bei den Titeln des Biotechunternehmens.

Zeitweise fallen die Papiere der Idorsia an der SIX um 5,25 Prozent auf 13,17 Franken. Auch im Gesamtmarkt stehen die Zeichen auf rot, der SPI verliert an Punkten.

Die Analysten von Morgan Stanley kappten die Einstufung für die Idorsia-Titel auf 'Underweight' von 'Equal-weight' und senkten zudem das Kursziel deutlich auf 10 von zuvor 15 Franken. Besonders stören sich die Experten an der Akzeptanz des Schlafmittels Quviviq, das in den USA weiterhin unter den Erwartungen liege. Mit den neuen, gesenkten mittelfristigen Prognosen liegt Morgan Stanley nun für Quviviq rund 55-60 Prozent unter dem Konsens. Für den Gesamtumsatz der Gruppe von 2023 bis 2025 seien die eigenen Prognosen rund 40 niedriger als die Markterwartungen.

Auch die Finanzierung bereitet den Analysten etwas Kopfzerbrechen. So könne es zwar der Abschluss von zwei Finanzierugsvereinbarungen Idorsia erlauben, das Jahr 2023 mit einer 12-monatigen Liquiditätsreserve zu beginnen. Allerdings werde das Unternehmen in einem sehr anspruchsvollen Umfeld für Biotech-Finanzierungen wohl weitere Barmittel benötigen, bevor die Schwelle zur Profitabilität überschritten werde.

