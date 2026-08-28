Club Méditerranée Aktie 488750 / FR0000121568
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28.08.2026 20:51:00
Nach mehr als zehn Jahren: Club Med soll in Hongkong an die Börse zurückkehren
Der Ferienclub-Anbieter Club Med soll nach mehr als zehn Jahren wieder an die Börse kommen.
An die Börse gebracht werden soll die Club Med Lifestyle Group, in der neben Club Med weitere Unternehmen aus dem Tourismus- und Freizeitgeschäft gebündelt sind. Mit dem Erlös will die Gruppe ihr weltweites Netz von Ferienresorts ausbauen und bestehende Anlagen modernisieren.
Club Med war früher an der Pariser Börse kotiert. Fosun übernahm den französischen Ferienclub-Pionier 2015 nach einem langen Übernahmekampf und nahm ihn anschliessend von der Börse. Club Med ist vor allem für seine Ferienresorts mit einem weitgehend pauschalen Angebot aus Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten bekannt.
Paris (awp/awp/sda/afp)
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