Nach gescheiterter Übernahme: Finanzinvestoren mit neuem Anlauf für Aareal Bank-Offerte - Aareal Bank-Aktie profitiert

Die Finanzinvestoren Advent und Centerbridge erwägen ein neues Übernahmeangebot für den Gewerbeimmobilien-Finanzierer aus Wiesbaden, nachdem sie im ersten Anlauf am Widerstand mehrerer Grossaktionäre gescheitert waren. Jetzt wollen die Bieter doch noch tiefer in die Tasche greifen. Die erwogene Offerte von 33 Euro je Aktie bewertet die Bank insgesamt mit knapp zwei Milliarden Euro. Die bislang widerspenstigen Grossaktionäre ziehen diesmal mit, wie die Kaufinteressenten und die Aareal Bank am Dienstagmorgen mitteilten.

Am Finanzmarkt ging es für die Aareal-Aktie weiter aufwärts, nachdem das bevorstehende neue Gebot bereits am Vortag durchgesickert war. Am Montag war das im SDax gelistete Papier zum Preis von 31,40 Euro aus dem Handel gegangen - ein Sprung von rund acht Prozent. Mit 31,90 Euro erreichte der Kurs zwischenzeitlich den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Im vorbörslichen Handel am Dienstag ging es für die Aktie auf der Plattform Tradegate weiter auf über 32 Euro nach oben.

Erst Anfang Februar waren Advent, Centerbridge und der kanadische Pensionsfonds CPPIB mit ihrem gemeinsamen Übernahmeangebot am Widerstand von Grossaktionären gescheitert. Auch eine Erhöhung der Offerte von 29 auf 31 Euro je Aktie und eine auf 60 Prozent gesenkte Mindestannahmeschwelle führten nicht zum Erfolg. Die Hedgefonds Petrus Advisers und Teleios hatten sich der Offerte mit ihren Aareal-Anteilen nicht nur verweigert, sondern auch andere Aktionäre zur Nichtannahme aufgerufen.

Jetzt haben sich Advent und Centerbridge allerdings mit Petrus, Teleios und den weiteren Grossaktionären Vesa und Talomon geeinigt. Diese hätten zugesagt, die erwogene neue Offerte anzunehmen, heisst es in der Mitteilung der potenziellen Bieter. Die vier Grossaktionäre würden insgesamt 37 Prozent der Aareal-Anteile andienen oder ausserhalb des Übernahmeangebots an die Bieter verkaufen. Der Bank zufolge erwägen die Finanzinvestoren diesmal eine Mindestannahmeschwelle von höchstens 60 Prozent. Damit müssten sie nur noch Anteilseigner mit rund 23 Prozent der Aktien für sich gewinnen.

Unterdessen sollen sich Petrus, Teleios, Vesa und Talomon der Investorengruppe um Advent und Centerbridge anschliessen. Sie hätten zugesagt, Teile des erhaltenen Kaufpreises in eine langfristige indirekte Beteiligung von rund 20 Prozent an der Bietergesellschaft investieren, heisst es in der Mitteilung von Advent und Centerbridge.

Bei der Aareal Bank ist die Rede von "ausschliesslich stimmrechtslosen Anteilen" für die vier bisherigen Grossaktionäre. Und: "Ein direkter Einfluss dieser Investoren auf die Aareal Bank Gruppe wäre damit ausgeschlossen." Zudem würde der Investorengruppe voraussichtlich erneut der Pensionsfonds CPPIB angehören.

In der erwogenen Offerte von 33 Euro je Aareal-Aktie ist erneut die geplante Dividende der Bank enthalten. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer hatte angekündigt, für das abgelaufene Jahr 1,60 Euro je Aktie an seine Anteilseigner auszuschütten.

Vorstand und Aufsichtsrat wollen nun erörtern, ob sie die für 18. Mai geplante Hauptversammlung verschieben. Dort sollte die Dividende eigentlich beschlossen werden. Die Bank kann nach eigenen Angaben noch nicht einschätzen, "ob es tatsächlich zu einem erneuten Übernahmeangebot kommen wird oder nicht".

Die Aktie der Aareal Bank legt im frühen XETRA-Hande 3,63 Prozent auf 32,54 Euro zu.

WIESBADEN/FRANKFURT (awp international)