Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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30.09.2026 06:56:00
Nach Boeing-Bestellung: Bangladesch will auch zehn Airbus-Jets kaufen
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert letztendlich (finanzen.ch)
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|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.ch)
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29.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts (finanzen.ch)
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29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
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29.09.26
|Boeing: Softwareproblem verzögert Zulassung neuer Flugzeugvariante (Spiegel Online)
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28.09.26
|Software glitch will delay US approval of newest Boeing 737 (Financial Times)
Analysen zu Airbus SE
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|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
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|29.09.26
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|25.09.26
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|08.09.26
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|29.09.26
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|10.10.24
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
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|07.09.26
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|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Dienstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mehrheitlich positive Vorzeichen.