Nach 1-Milliarde-Dollar-Deal: Elon Musk will NASA bei der Entwicklung von Raumanzügen helfen

• NASA schafft Produktion der neusten Raumanzüge vermutlich nicht vor 2025• Elon Musk bietet via Twitter Hilfe durch SpaceX an• SpaceX ist am Artemisprogramm beteiligt

Seit dem Jahr 2007 hat die NASA über 420 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von neuen "Extravehicular Mobility Units" oder Raumanzügen, wie sie umgangssprachlich genannt werden, ausgegeben, wie in einem Bericht der NASA festgehalten wird. Damit ist die Entwicklung jedoch noch nicht abgeschlossen. Geplant ist es weitere 625 Millionen US-Dollar zu investieren. Eigentlich sollte die Entwicklung bis März 2023 abgeschlossen sein, so CNBC, jedoch zeigte sich durch eine Untersuchung, dass die neuen Raumanzüge frühstens im April 2025 fertig sein werden. Dies ist jedoch zu spät, da die NASA die Raumanzüge für das Artemisprogramm benötigt. Gründe für die Verzögerungen sind Finanzierungsengpässe, COVID-19 und technische Herausforderungen.

Auf den Bericht zum aktuellen Stand der Entwicklung hin, bot Elon Musk der NASA Hilfe durch sein Raumfahrtunternehmen SpaceX an:

SpaceX could do it if need be