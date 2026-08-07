NACCO Industries B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NACCO Industries B hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.440 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NACCO Industries B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 72.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 68.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch