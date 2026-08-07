NACCO Industries A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NACCO Industries A hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.440 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NACCO Industries A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 72.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 68.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch