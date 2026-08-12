Nac: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Nac hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6.47 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.620 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.53 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch