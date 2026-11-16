Nabtesco stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Nabtesco hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 38.24 JPY, nach 43.89 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55.70 Prozent auf 83.41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53.57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch