Nabtesco: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nabtesco hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.150 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 523.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 363.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch