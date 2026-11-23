Nabaltec hat am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nabaltec noch ein Gewinn pro Aktie von 0.390 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nabaltec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51.4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 48.6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch