N2N Technologies legte Quartalsergebnis vor

N2N Technologies äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.39 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 54.35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch