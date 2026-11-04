N R Agarwal Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

N R Agarwal Industries äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 18.18 INR gegenüber -0.870 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat N R Agarwal Industries im vergangenen Quartal 6.69 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte N R Agarwal Industries 5.25 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch