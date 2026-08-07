N R Agarwal Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

N R Agarwal Industries hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20.55 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9.72 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6.47 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.52 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch