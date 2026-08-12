N-able LLC Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

N-able LLC Registered hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei N-able LLC Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -0.020 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 138.2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 131.3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch