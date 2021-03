Négociations du secteur public - La CSQ amorce la grève le 30 mars

QUÉBEC, le 18 mars 2021 /CNW Telbec/ - Devant l'impasse des négociations du secteur public et le cadre financier inflexible décrété unilatéralement par le Conseil du trésor, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) annonce la mise en œuvre du mandat de grève obtenu de ses membres et confirme que ses syndicats du réseau collégial tiendront une journée de grève le mardi 30 mars prochain. Dans le contexte de la crise des conditions de travail qui a été mise en lumière par la pandémie de la COVID-19, la Centrale demande au gouvernement de reconnaître à sa juste valeur le travail des milliers de femmes et d'hommes qui œuvrent chaque jour dans les écoles, les cégeps et les établissements de santé.

Un cri du cœur pour la négociation et une relance économique féministe

Plus qu'un moyen de pression, la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, réitère que cette annonce de grève est un cri du cœur en faveur d'une négociation qui permettrait d'octroyer une meilleure reconnaissance d'emplois occupés à 75 % par des femmes et, en bout de piste, d'offrir de meilleurs services aux élèves, aux étudiants et aux patients. « Ce n'est pas nous qui voulions négocier en pandémie. En mars dernier, le gouvernement a refusé nos demandes de repousser la négociation du secteur public. Pourtant, les solutions que nous proposons face à la surcharge, à la désertion et au manque de ressources et autres problèmes structurels vécus au quotidien dans nos milieux se butent depuis un an aux fins de non-recevoir du Conseil du trésor aux tables de négociation. Devant nos appels à une vraie négociation qui restent lettre morte, nous continuerons de le répéter sur toutes les tribunes : ce n'est pas de gaieté de cœur que nos membres font le choix de la grève. Il est de notre devoir de dénoncer le refus du gouvernement Legault d'octroyer des ressources supplémentaires afin de soutenir le personnel à bout de souffle et d'éviter que les services à la population ne s'engouffrent dans un cul-de-sac. À l'aube du budget du 25 mars, nous lançons un appel à une relance économique féministe qui saura enfin reconnaître à leur juste valeur des emplois occupés par une majorité de femmes qui prennent soin du monde chaque jour dans les établissements scolaires, les établissements de santé et dans les cégeps. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Ses promesses électorales d'améliorer les services à la population doivent se concrétiser aux tables de négociation. Les conditions de travail en éducation, dans les cégeps et en santé, ça nous concerne tous, et il faut que ça change maintenant! », explique Sonia Ethier.

Cet exercice de la grève s'inscrit dans la foulée du mandat voté en février dernier par les membres de la CSQ. Ce mandat peut aller jusqu'à l'équivalent de cinq jours de grève s'il n'y a pas de déblocage des offres gouvernementales.

Les syndicats des cégeps et collèges de la CSQ qui seront en grève la journée du 30 mars sont les suivants :

Personnel enseignant de la Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ) (15) :

Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne

Syndicat des professeurs du CFMU (Centre de formation aux mesures d'urgence)

Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Champlain de Lennoxville

de Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Drummondville

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus des Îles

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de la Gaspésie et des Îles à Montréal

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Gérald-Godin

Syndicat des professeures et professeurs de l'enseignement maritime du Québec

Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Matane

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rivière-du-Loup

Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Sainte-Foy

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Sorel-Tracy

Personnel de soutien de la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) (12) :

Syndicat du personnel de soutien du Collège Ahuntsic (CSQ)

Syndicat du personnel de soutien du Collège Bois-de-Boulogne

Syndicat du personnel de soutien de Dawson

Syndicat du personnel de soutien du Collège Édouard-Montpetit

Syndicat du personnel de soutien du Cégep François-Xavier-Garneau

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Granby - Haute-Yamaska

- Haute-Yamaska Syndicat des interprètes professionnels du Cégep de Ste-Foy

Syndicat des éducatrices spécialisées du Cégep de Ste-Foy

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Sherbrooke

Association du personnel de soutien du Collège Vanier (CSQ)

(CSQ) Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Victoriaville (CSQ)

(CSQ) Syndicat des interprètes professionnels (Cégep Vieux Montréal)

Personnel professionnel de la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) (29) :

Cégep de Matane

Cégep de Rimouski

Cégep de La Pocatière

Cégep de Drummondville

Collège Shawinigan

Cégep de Victoriaville

Cégep de Baie-Comeau

Cégep de Sept-Îles

Champlain Regional College - Administration offices

- Administration offices Cégep de Sherbrooke

Cégep de Granby

Collège Ahuntsic

Champlain Regional College - Campus St-Lambert

- Campus St-Lambert Cégep Édouard-Montpetit

Cégep Gérald-Godin

Collège Lionel-Groulx

Collège de Maisonneuve

Cégep Marie-Victorin

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Cégep de Saint-Jérôme

Cégep de Sorel-Tracy

Collège de Valleyfield

Cégep du Vieux-Montréal

Cégep Beauce-Appalaches

Champlain Regional College - Campus St Lawrence

- Campus St Lawrence Cégep Garneau

Cégep Limoilou

Cégep de l'Outaouais

Heritage College

SOURCE CSQ