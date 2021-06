Négociations dans le secteur public - La FSQ-CSQ convient d'une proposition de règlement dans le secteur de la santé

MONTRÉAL, le 26 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ), affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), annonce qu'elle a convenu hier, en fin de soirée, d'une proposition de règlement sur les matières sectorielles dans le cadre de ses négociations avec le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) en vue du renouvellement de la convention collective de ses membres.

Cette proposition a été présentée ce matin à la commission de négociation de la FSQ-CSQ et elle sera soumise au début du mois de juillet aux déléguées de la FSQ-CSQ.

Des précisions sur le contenu de cette proposition seront transmises par la suite à l'ensemble des membres de la fédération. D'ici là, aucune autre déclaration publique ne sera faite par la FSQ-CSQ sur le sujet.

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

SOURCE Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ)