MyunMoon Pharm legte Quartalsergebnis vor

MyunMoon Pharm präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 37.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 103.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5.03 Prozent auf 51.21 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48.76 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch